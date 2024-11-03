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أمطار غزيرة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (10)
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (1)
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    آثار مياه أمطار خفيفة
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    الأمطار تغرق قرى مركز إطسا بالفيوم
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    هطول الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى (12)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 8 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

الإثنين 4 نوفمبر
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

من الثلاثاء إلى الخميس
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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