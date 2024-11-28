القوات الجوية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا بإحدى القواعد المصرية

كتب- محمد سامي:

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبًا جويًا مشتركًا على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية، كذلك التدريب على التزود بالوقود في الجو، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى احترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.