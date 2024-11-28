حنفي جبالي يلتقي برئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي

كتب - نشأت علي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، بـ دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد المستشار حنفي جبالي على أهمية دفع العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي نحو آفاق أرحب، خاصة على الصعيد البرلماني. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الفكر المتطرف.

دور الأزهر الشريف في تأهيل طلاب جيبوتي

وأشار رئيس مجلس النواب إلى دور الأزهر الشريف المهم في تأهيل وتعليم الطلبة في معهد الوسطية في جيبوتي، معربًا عن أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويصون الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأكد جبالي على أهمية التوافق بين البلدين بشأن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية، مع ضمان حرية الملاحة الدولية في المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي على العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وجيبوتي، ومؤكدًا على أهمية حفظ وحدة وسيادة دول منطقة القرن الأفريقي لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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