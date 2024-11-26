وزير الري: الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين عملية إدارة المياه

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أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الوعي بين أبناء الشعوب العربية بقضايا المياه ودور المواطنين في الحفاظ عليها، وتشجيع الأفكار الجديدة والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في اجتماعات "الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي"، والتي تم خلالها انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامي 2024 و2025.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه على تلك الثقة، مؤكدًا حرص مصر على بذل كافة الجهود لتعزيز التعاون بين كافة الدول العربية في مجال المياه.

وأشار إلى أن معظم الدول العربية تقع في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة، مما جعلها من أكثر دول العالم التي تواجه الشح المائي وتراجع نصيب الفرد من المياه، مما يتطلب تعزيز الإجراءات التي تتخذها الدول العربية للتعامل مع هذا التحدي، والذي يُصبح أكثر تأثيراً بمرور الوقت بسبب الزيادة السكانية وتوسع التنمية الحضرية بالدول العربية، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل سلبي على قطاع المياه بالدول العربية.

وأكد سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه، حيث تتعاون مصر بالفعل مع العديد من الدول العربية تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه مثل: الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، تونس، فلسطين، لبنان، والمغرب.