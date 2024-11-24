بعد ارتفاع الأمواج لـ6 أمتار.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض الإسكندرية لـ"تسونامي"

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المناطق الساحلية تعرضت إلى ارتفاع الامواج ونشاط رياح كبير على المناطق الساحلية، ووصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط لـ6 أمتار وسرعة الرياح وصلت لـ80متر / الساعة، وهو ما أدى خروج المياه عن الشاطئ.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "تسونامي" ليس ارتفاع في الأمواج ولكن أصله زلزال يحدث في البحر وهذا ما لم يحدث، مؤكدة أنه من الطبيعي حدوث تقلبات جوية وارتفاعات أمواج مع الاقتراب من دخول فصل الشتاء، مضيفة: "لم نشهد أي تسونامي في مصر وما حدث هو منخفض جوي".

وأوضحت، أن محافظات الجمهورية تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا وهو ما يزيد من انخفاض درجات الحرارة، وسرعات الرياح العالية يزيد من الإحساس بالبرودة، مشددة على أنه كان هناك سقوط أمطار على معظم المحافظات، موضحة أن هيئة الأرصاد حذرت من سقوط الأمطار والمحافظات كانت في حالة من الاستعداد.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح على معظم المحافظات وبالأخص الساحلية، كما أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على معظم المحافظات، منوهة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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