السكة الحديد: ميناء الإسكندرية يستقبل 10 آلاف طن قضبان موردة من الصين

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كتب- محمد نصار:

تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة (China Railway material Group)، لتوريد 10000 طن متري (قضبان حديدية) وتم وصولها إلى ميناء الإسكندرية.

وقالت السكة الحديد، إنه جار توريد باقي قيمة التعاقد وقدره 25000 طن متري بأطوال 18 متر (54 دولي) E1 ومقاوم للتآكل ومطابق للمواصفات الأوروبية وبتكلفة قدرها 22 مليون دولار تقريبا.

ويتم معاينة القضبان الموردة في مصانع الشركة بالصين بمعرفة مفتشين تابعين للهيئة لضمان جودتها.

كما توجد فترة ضمان خمس سنوات تلتزم فيها الشركة بتوريد قضبان بدلا من القضبان التي تظهر بها عيوب صناعة بدون تحمل الهيئة أي تكاليف مادية خلال فترة الضمان.

وأكدت الهيئة، استمرار خطة التطوير الشاملة بكل المجالات والقطاعات وذلك للعمل على راحة وأمان وسلامة جمهور الركاب تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.