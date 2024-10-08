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ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

08:00 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة، على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 13 أكتوبر 2024.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ما بين 3:2 درجة على معظم أنحاء البلاد حيث يسود طقس حار أوائل الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد الطرق الزراعية والمسطحات المائية شبورة مائية خلال الفترات الصباحية الأولى قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد خلال فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد
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