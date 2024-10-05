رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن فرص عمل ووظائف جديدة متاحة للشباب بالقاهرة، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص.

تفاصيل فرص عمل ووظائف القاهرة

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، تفاصيل فرص عمل ووظائف القاهرة التي أعلنتها وزارة العمل، كما يلي:

وبحسب "العمل"، فإنه متاح التقديم على 4774 فرصة عمل ووظيفة في 96 شركة قطاع خاص بـ15 محافظة، منها القاهرة، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة.

وجاءت مميزات فرص عمل ووظائف القاهرة، ما يلي:

- رواتب مجزية تبدأ من 6000 جنيهًا وبعض الوظائف تبدأ من 6500 جنيهًا، فيما باقي رواتب فرص العمل حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور.

- التأمين الصحي والاجتماعى.

- سكن للمغتربين في بعض الوظائف.

موعد وطرق التقديم على فرص عمل ووظائف القاهرة.

وجاء موعد التقديم على فرص عمل ووظائف القاهرة، خلال شهر أكتوبر 2024 الجاري، عن طريق التالي:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.

- الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، من هنا.

- مديريات العمل بالمحافظات.

تخصصات فرص العمل.

وجاءت تخصصات فرص عمل ووظائف القاهرة، كما يلي:

- أخصائي تسويق

- مسؤول ائتمان

- محاسبين

- مسؤول شؤون إدارية

- أخصائي HS5

- مدير مالي

- مدير تسويق عقاري

- مدرسين

- أخصائي نظم معلومات

- مشرف تنجيد

- ليدي جارد – إناث

- مشرف عام

- مشرف موقع

- شيف حلواني

- كيميائي

- أخصائي تمريض

- أخصائي مشتريات

- صيدلي

- مساعد صيدلي

- مدخل بيانات

- بائعين

- مساعد شيف

- مقدم طلبات

- أخصائي تمويل

- أمين مخازن

- مهندسين كهرباء وميكانيكا واتصالات وإنتاج وجودة

- مهندس استشارات وتركيبات معدنية

- مهندس سينيور مكتب تنفيذي

- مشرفة أدوار

- مشرفة باص

- سكرتارية

- أعمال إدارية

- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة

- مندوبين مبيعات

- مراقبين جودة

- فنيين جميع التخصصات

- مشرفي إنتاج

- أفراد أمن

- عمال خياطة بكافة الأقسام

- عمال إنتاج

- عمال نظافة

- تخصصات أخرى