يحل أزمة 3 شوارع شديدة الازدحام.. أحدث 6 صور لـ "محور عمرو بن العاص" بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل وزارة الإسكان تنفيذ محور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة، والذي يُعد من بين أهم المشاريع المرورية الجديدة في المحافظة.

ويعد محور عمرو بن العاص أحد المشاريع المهمة التي تربط بين الطريق الدائري الجنوبي والشمالي، بإجمالي طول يبلغ 1350 مترًا للقطاعين، بهدف تسهيل حركة المرور في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا في مصر، خاصة وأن محافظة الجيزة تشهد تدفقًا مروريًا كبيرًا يوميًا.

ويقع محور عمرو بن العاص في قلب الجيزة ما يجعله جسرًا استراتيجيًا بين المناطق السكنية والتجارية، وبفضل التصميمات الفريدة المستوحاة من الحضارة الفرعونية، يعكس الكوبري الجديد الطابع المصري القديم من خلال تواجد رمز النسر والتصميمات الخرسانية الهرمية.

ويتيح محور عمرو بن العاص ربطًا مباشرًا بين مجموعة من الطرق والشوارع الرئيسية، من بينها الطريق الدائري ومحور المريوطية، إضافة إلى ذلك، يتقاطع المحور مع شارعي الهرم وفيصل، اللذين يعتبران من أكثر شوارع الجيزة ازدحامًا.

كما يمر المحور بشارع المطبعة، ويتقاطع مع شوارع العروبة والثلاثيني ومحمد أنور السادات (المعروف سابقًا باسم ترسا).

ويساعد محور عمرو بن العاص في تقليل زمن الوصول بين المناطق المختلفة، كما يخدم شوارع ترسا، والهرم، وفيصل، ويعمل على تحسين حركة المرور عبر ربط شمال وجنوب الجيزة بمرونة.

ويساهم محور عمرو بن العاص، بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري من خلال تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى مناطق مثل منشأة البكاري والطوابق وفيصل والهرم إلى 10 دقائق فقط، مما يقلل بشكل كبير من الاختناقات المرورية التي كانت تحدث في تلك المناطق.