أجواء معتدلة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلق تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهارًا مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وعن درجات الحرارة غداً السبت:

العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 22

السواحل الشمالية الشرقية 29 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 34 24

شمال الصعيد 32 19

جنوب الصعيد 36 23

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