حالة الطقس غدا.. الأرصاد: أمطار رعدية بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأوضحت أن طقس غدا الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا صباحـًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.