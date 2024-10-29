صور- تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة الأثرية

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كتب- محمد أبوبكر:

قام محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير لرفع كفاءة الخدمات وإضفاء العناصر الجمالية ، في إطار ما تشهده المنطقة من تردد للافواج السياحية والزوار على المتحف المصري الكبير للاستمتاع بذلك الصرح الاثري في إطار التشغيل التجريبي له .

وعاين المحافظ - خلال جولته - أعمال استكمال تركيب بلاط الإنترلوك لأرصفة المشاة وأعمال الزراعات والتشجير.. موجها الشركة المنفذة بالإسراع من وتيرة الاعمال لتقدم نسب التنفيذ ورفع النواتج والمخلفات دورياً وتغطية كابلات الكهرباء بمواقع الأعمال الجارية .

كما شملت الجولة معاينة أعمال تطوير مدخل كفر غطاطي بالمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري لاستغلالها كساحات انتظار مع رفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية للأعمدة الخرسانية بما يتوائم مع الطابع الاثري للمنطقة.

ووجه المحافظ رئيس حي الهرم بمراجعة تراخيص بعض الفنادق الواقعة بطريق المنصورية في المنطقة الواقعة بين فيصل والهرم للوقوف علي التزامهم بالاشتراطات المحددة للتشغيل.

كما عاين محافظ الجيزة أعمال تطوير طريق التريض بمدخل كفر الجبل وذلك بعد توسعته ليصل عرضه 15 م ورصفه بالتربة المثبتة بديل طبقة الأسفلت والأساس وسيتم تدعيمه ببلاط الأنترلوك وأعمدة إنارة للتسهيل على أصحاب الدواب، موجها الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مع مراجعة أعمال مناسيب قواعد أعمدة الإنارة بالشارع.

وتابع محافظ الجيزة كذلك أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2 كم بدءا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والتي تأتي استكمالا للمراحل السابقة بهدف تحسين الصورة البصرية للطريق وفي إطارٍ خطة الدولة بتطوير كافة المقاصد السياحية والطرق المؤدية لها لاستعادة الوجه الحضاري.