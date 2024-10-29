على بند التحسين.. "الأوقاف" تفتح باب الحصول على تصريح خطابة - الشروط والأوراق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتحت وزارة الأوقاف، باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية التابعة للوزارة.

وتسمح وزارة الأوقاف، لخريجي كليات "أصول الدين، والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، والشريعة والقانون بشعبتيها، والقرآن الكريم، واللغة العربية، واللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، والتربية شعب (الدراسات الإسلامية، واللغة العربية)" بجامعة الأزهر، وخريجي المراكز الثقافية التابعة لها، استخراج تصريح خطابة بالمكافأة مع الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

وأتاحت وزارة الأوقاف، باب التقدم للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة على بند التحسين، لمدة أسبوعين، على الرابط التالي: اضغط هنا

وتعقد اختبارات الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين، فيما يلي:

1. حفظ ربع القرآن الكريم من سورة يس إلى سورة الناس مع إجادة التلاوة.

2. كتاب البيان على المنتخب تفسير أجزاء (28- 29-30).

3. كتاب (دراسات في علوم القرآن الكريم).

4. كتاب (دراسات في علوم الحديث).

5. شرح الأربعين النووية.

6. فقه العبادات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

7. كتاب (في رحاب السيرة النبوية).

8. كتاب (أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين).

وأتاحت وزارة الأوقاف، تحميل الكتب السابقة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "مصراوي" شروط الحصول على ترخيص للعمل خطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف، والتي تتمثل فيما يلي:

1 ـ التقدم بطلب رسمي إلى المديرية التابع لها المتقدم أو وزارة الأوقاف.

2 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.

3 ـ أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

4 ـ ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين".

5 ـ الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.

6 ـ تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.