حتى 33 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

12:27 م 15/05/2026

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و33 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

