جيلي جالاكسي EX2 تنطلق رسميًا كأرخص سيارة كهربائية بالسوق المصري

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أسعار MG 5 بسوق المستعمل في مصر



كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي في مصر، عن السيارة الكهربائية الجديدة جيلي جالاكسي EX2 الجديدة كليًا، والتي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV المدمجة لأول مرة بالسوق المحلي.

تقدم جيلي EX2 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 749 ألف و900 جنيه للفئة PRO ، بينما تقدم الفئة الثانية MAX بسعر رسمي يبلغ 849 ألف و900 جنيه، لتصبح أرخص سيارة كهربائية متوفرة بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

مواصفات جيلي جالاكسي EX2 الكهربائية الجديدة بمصر:



أداء جيلي جالاكسي EX2



تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على منظومة دفع كهربائية متكاملة توفر استجابة سريعة أثناء القيادة، حيث تتسارع السيارة من 0 إلى 50 كم/س خلال 4.6 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س.

كما تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي يعزز من الثبات والتوازن أثناء القيادة، إلى جانب نصف قطر دوران يبلغ 4.95 متر، ما يسهل المناورة داخل المدن والأماكن الضيقة.

المساحات والأبعاد في جيلي EX2



توفر جيلي EX2 مساحات تخزين متعددة داخل المقصورة تصل إلى 36 مساحة مختلفة، بجانب صندوق أمتعة خلفي بسعة 375 لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى 1320 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية.

كما زودت السيارة بمقاعد توفر مستويات جيدة من الراحة، مع مساحة خلفية واسعة للأرجل بما يعزز من راحة الركاب خلال الاستخدام اليومي والرحلات الطويلة.

التجهيزات الداخلية في جيلي جالاكسي EX2



حصلت السيارة على مجموعة من التجهيزات التكنولوجية الحديثة، أبرزها شاشة ترفيه رئيسية قياس 14.6 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، بالإضافة إلى نظام تشغيل Flyme Auto.

كما تدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهواتف، والتشغيل الذكي بدون مفتاح، مع إمكانية التحكم في بعض وظائف السيارة عن بعد عبر تطبيق ذكي، إلى جانب نظام إضاءة داخلية Ambient Lighting متعدد الألوان.

منظومة الأمان في جيلي جالاكسي EX2



زودت جيلي EX2 بحزمة متطورة من أنظمة مساعدة السائق ADAS، والتي تشمل نظام الكبح التلقائي للطوارئ، ومثبت سرعة متكيف، ونظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية.

كما تعتمد السيارة على هيكل عالي الصلابة لتعزيز مستويات الأمان، بجانب نظام رؤية محيطية 540 درجة يوفر رؤية شاملة لمحيط السيارة عبر الشاشة الوسطية، بما يساعد على القيادة الآمنة داخل الطرق الضيقة والمزدحمة.

اقرأ أيضًا..

سوق المستعمل.. 5 سيارات أوتوماتيك تبدأ من 420 ألف جنيه بالسوق المصري

بعد طرحها رسميًا وتراجع أسعارها.. من ينافس هافال جوليون المجمعة في مصر

بي واي دي M9 تصل السوق المصري قريبًا.. تعرف على موعد الإطلاق