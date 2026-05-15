أجهزة الأمن تكشف حقيقة "فيديو اختطاف طفل" في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:25 م 15/05/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من قيام شخصين بمحاولة اختطاف طفل من والدته أثناء سيرهما بأحد شوارع الإسكندرية. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع فور تداوله للوقوف على حقيقة الأمر وضمان أمن المواطنين وحماية حقوق الطفل بقلب عروس البحر المتوسط.

حقيقة النزاع العائلي بالمنتزه

تبين من الفحص والتحري تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغاً من ربة منزل، تتهم فيه زوج شقيقة زوجها بمحاولة اصطحاب نجلها البالغ من العمر 7 سنوات أثناء لهوه أمام المنزل اليوم الخميس. أظهرت التحريات المكثفة أن الواقعة ناتجة عن خلافات زوجية محتدمة بين والدي الطفل، مما دفع الأم لترك منزل الزوجية والإقامة المؤقتة لدى شقيقها هرباً من المشاكل الأسرية.

تصالح والدي الطفل وإنهاء النزاع

استدعت القوات الأمنية والدي الطفل وبصحبتهما الصغير للتحقيق في ملابسات الواقعة التي أثارت ذعر رواد مواقع التواصل. أقرت الزوجة في أقوالها بأن زوجها توجه لمنزل شقيقها للاطمئنان عليهما وشاهد نجله بالشارع فقام باصطحابه دون إيذائه أو تعرضه لأي مكروه، وهو ما نفى شبهة الاختطاف الجنائي. أنهى الطرفان النزاع تماماً بإبداء رغبتهما في التصالح الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

