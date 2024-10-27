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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27-10-2024

06:15 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

طقس بارد

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27-10-2024، على كافة المحافظات في أنحاء الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد 27-10-2024 مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب الهيئة فإنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية.

وأكدت أن هناك فرصة لنشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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