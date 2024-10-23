برودة وأمطار ورياح.. توقعات حالة الطقس غدا

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 24 أكتوبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدا الخميس، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا.

وأوضحت أن طقس غدا الخميس يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الخميس، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 30 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 29 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 32 درجة مئوية.