الرئيس السيسي: من الضروري إصلاح النظام المالي العالمي

كتب- محمد شاكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية في تجمع بريكس، وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامي.

وعقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة تجمع "بريكس".

وأضاف السيسي، خلال جلسة المباحثات مع بوتين: "نحرص على المشاركة في تجمع بريكس وكذلك تحويله لمنصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية للتطورات العالمية"

ومضى قائلًا: أشيد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018 والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".