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BBC

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: برودة ورياح وشبورة في هذه المناطق

08:00 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس معتدل الحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة ودرجات الحرارة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه خلال الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد رياحًا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد شبورة مائية القاهرة الكبرى
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