وزارة الري والمعهد الدولي لإدارة المياه يبحثان دعم مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

كتب- محمد عبدالناصر:

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مدير المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) مارك سميث، موقف مذكرة التفاهم الجاري الإعداد لتوقيعها بين الوزارة والمعهد، والتي تهدف إلى دعم مبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) من خلال أنشطة البحث وتبادل المعرفة.

جاء ذلك خلال لقاء جرى اليوم الأربعاء على هامش فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع، الذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن أنشطة التعاون بين الوزارة والمعهد حشد جهود المكاتب الإقليمية الأربعة لـ "IWMI" في أفريقيا لدعم مجهودات دمج المياه في أجندة العمل المناخي العالمي، تحت مظلة مبادرة "AWARe"، بما في ذلك الفعاليات والاجتماعات الفنية والندوات، إضافة إلى التعاون بين المعهد الدولي، ومركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية ذات صلة وجلسات بناء القدرات، والمشاركة بين الجانبين في تطوير مقترحات لمشروعات قابلة للتمويل تتعلق بالمسار السادس من مبادرة "AWARe".

كما يشمل التعاون الاستفادة من مخرجات مبادرة (AWARe) وقدرات (IWMI) في تنفيذ مشروعات بعدد من المسارات مثل: مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مبادرة الانتقال من الهشاشة إلى المرونة في مواجهة تغير المناخ في وسط وغرب وشمال آسيا، ومبادرة التحولات المستقبلية لأمن المياه.

وكانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت، الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.. ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل: حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، و بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.