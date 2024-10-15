بالصور.. الرئيس السيسي يودع ولي العهد السعودي بعد زيارته للقاهرة

كتب - محمد شاكر:

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، بعد زيارة رسمية أجراها إلى مصر.

وكان في مقدمة مودعيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذى يحل ضيفًا عزيزًا على وطنه الثانى مصر.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معربًا عن أطيب تحياته لأخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين.