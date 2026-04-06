انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية تعاملات الاثنين 6-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 40 جنيهًا مع بداية التعاملات الصباحية، مدفوعًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا، تزامنًا مع انطلاق تعاملات الأسبوع في بورصات المعادن العالمية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4733 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6085 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7100 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8114 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 56800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 252345 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 405700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4646 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.