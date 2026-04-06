إيران: تهديد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام الجنائية الدولية

كتب : مصراوي

08:48 ص 06/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال نائب وزير الخارجية الإيراني کاظم غریب آبادي، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارتكاب جرائم حرب يرتب عليه مسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أضاف غریب آبادي في منشور عبر منصة "إكس"، "إن استخدام القوة ضد سلامة أراضي إيران يشكل انتهاكا صريحاً للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة الحظر المطلق لاستخدام القوة أو التهديد بها، ويعتبر عدوانا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314".

وأضاف أن التهديد بمهاجمة محطات الطاقة والجسور البنى التحتية المدنية هو جريمة حرب وفقا للمادة 8(2) (ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف المادة 52".

وتابع أن رئيس الولايات المتحدة، بصفته أعلى مسؤول رسمي في بلاده، يهدد علنا بارتكاب جرائم حرب – وهو فعل يستوجب مسؤوليته الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأي محكمة وطنية مختصة.

وشدد المتحدث على أن جمهورية إيران الإسلامية، واستنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، سترد ردا قاطعا وفوريا ومندما عليه على أي عدوان أو تهديد وشيك.

واختتم نائب وزير الخارجية الإيراني قائلا: "ينصح بالكف عن مواصلة هذه التهديدات التي لن تقتصر آثارها على إيران فقط قبل أن يسجل اسم رئيس الولايات المتحدة في التاريخ كمجرم حرب"، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي وزير الخارجية الإيراني ارتكاب جرائم حرب الجنائية الدولية

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر

