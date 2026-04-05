فقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مارينا 8 بقرى مارينا السياحية، يرافقها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة والقرى السياحية، عقب جولتها بمشروعات البحيرات الجنوبية "نيو مارينا".

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول مستجدات الأعمال بمشروع مارينا 8، حيث أوضح المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يُنفذ بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويُقام على مساحة 104 أفدنة، ويضم 246 مبنى بإجمالي 927 وحدة سكنية متنوعة (فيلات – شاليهات – عمارات).



اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل





وأشار إلى أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، ويشمل حمامات سباحة ومناطق خضراء واسعة، فضلًا عن إطلالته المباشرة على البحيرة، بما يوفر بيئة سكنية هادئة ومميزة.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع "بوغاز 24"، والذي يهدف إلى تطوير البحيرات الداخلية وتجديد المياه بها، من خلال إنشاء بوغاز بطول 220 مترًا يربط بين البحر والبحيرات، بما يدعم التنمية السياحية بمنطقة مارينا.

وانتقلت المهندسة راندة المنشاوي ومرافقوها لتفقد ممشى مارينا 7، حيث يتضمن المشروع إنشاء ممشى سياحي متكامل بطول 2750 مترًا، يضم مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، بما يعزز الأمان وينظم الحركة، كما يشمل مناطق جلوس واستراحات موزعة على امتداد الممشى، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية.

وتابعت الوزيرة أعمال تنسيق الموقع بالمشروع، والتي تشمل زراعات متنوعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور والمسطحات الخضراء، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة موفرة للطاقة، لإبراز المظهر الجمالي للممشى ليلًا ورفع كفاءة الإضاءة.

وأكدت أن التصميم يراعي توفير مسارات آمنة ومهيأة لذوي الهمم، مع إمكانية إضافة نقاط جذب وخدمات، مثل مناطق انتظار وأكشاك خدمية، بما يحقق تجربة متكاملة ويعزز القيمة السياحية والحضارية لمنطقة مارينا.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال تطوير مدخل مارينا 5، والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية واستيعاب الزيادة في حجم الحركة، خاصة خلال فترات الذروة وموسم الصيف.