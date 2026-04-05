إعلان

رئيس الوزراء المصري يستقبل نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي- صور

كتب : محمد سامي

06:48 م 05/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيسا حكومتي مصر والمغرب يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (2)
  • عرض 4 صورة
    رئيسا حكومتي مصر والمغرب يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (3)
  • عرض 4 صورة
    رئيسا حكومتي مصر والمغرب يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة.
ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.

ومن المقرر أن يعقد غداً رئيسا حكومتي البلدين جلسة مباحثات ثنائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، كما يشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

