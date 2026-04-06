رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الحرب تقوم على مرحلتين، تبدأ بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لاتفاق نهائي شامل.

وبحسب المصدر، فإن المقترح يتضمن التوصل إلى هدنة فورية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، على أن يتم استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

وأشار إلى أن الاتفاق النهائي المقترح يشمل تخلي إيران عن برنامجها النووي العسكري، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، إلى جانب الإفراج عن أصولها المالية المجمدة.

وأضاف المصدر أن قائد الجيش الباكستاني أجرى اتصالات منفصلة مع جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إطار جهود الوساطة الجارية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دبلوماسية متسارعة لاحتواء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.