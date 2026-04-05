تحذير من الأرصاد.. سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب : محمد سامي

08:39 م 05/04/2026
    مدينة رأس سدر تحت المطر
    أمطار متوسطة
    الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أحدث صور الأقمار الصناعية رصدت تدفق سحب ممطرة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم وسيدي براني، مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، وسط متابعة مستمرة لحالة الطقس والتغيرات الجوية.
وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالًا بعيد القيامة
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
تقرير استخباراتي: كوريا الشمالية تتخلى عن دعم إيران سعيًا لتقارب مرتقب
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق