أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أحدث صور الأقمار الصناعية رصدت تدفق سحب ممطرة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، خاصة السلوم وسيدي براني، مع توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، وسط متابعة مستمرة لحالة الطقس والتغيرات الجوية.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد ليلاً.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه ستكون هناك شبورة مائية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.