نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران تلقت مقترحًا قدمته باكستان لإنهاء التصعيد، وتعمل حاليًا على مراجعته، مؤكداً أنها لن تقبل فرض مهل زمنية أو ممارسة ضغوط عليها.

وأوضح المسؤول أن إيران ترفض إعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن طهران لا ترى أن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أفادت رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن باكستان وضعت إطارًا متكاملًا لإنهاء الأعمال العدائية، وتمت مشاركته مع كل من إيران والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن الخطة تتضمن إعداد مذكرة تفاهم يتم استكمالها عبر الجانب الباكستاني، الذي يعمل كقناة اتصال رئيسية بين الأطراف المعنية بالمحادثات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد العسكري، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف بشأن شروط وقف إطلاق النار وإعادة فتح الممرات البحرية الحيوية.