كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، يميل للحرارة خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء، ويعود ليصبح بارداً ليلاً.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحاً.

فرص أمطار خفيفة

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى متوسطة مساءً على مناطق السلوم ومطروح على فترات متقطعة.

نشاط رياح مثيرة للرمال

كما تنشط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، مما يثير الرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك مناطق من شمال وجنوب الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأصدرت الأرصاد تحذيراً من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 40-50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.





