إعلان

BBC

هل ينادى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟. أمين الفتوى يجيب

02:52 ص الإثنين 08 يناير 2024

الشيخ علي فخر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل ينادى الإنسان باسم أمه يوم القيامة؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "هذا فيه خلاف بين العلماء فالبعض يرى أن الناس لن ينادوا بأسماء أمهاتهم يوم القيامة وإنما ينادوا بأسماء آبائهم وأنسابهم".

وتابع: "البعض الآخر من العلماءقالوا إن النس سينادوا يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لأن هذه الحقيقة الثابتة أن الأم من ولدت، لكن الأمر كله من الغيبات وفيه خلاف بين العلماء".

الشيخ علي فخر دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - "شديدة ومنتشرة".. المصل واللقاح يحذر المواطنين بشأن الإنفلونزا الموسمية
* البابا تواضروس لـ"مصراوي": سنة 2024 شكلها حلو.. رقم 24 غالي زي عيار الذهب
* بعد "وي".. اتصالات مصر ترفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي
* وثيقة.. "معلومات الوزراء" يكشف التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديد
* وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
* احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم