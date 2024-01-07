القاهرة تسجل 23 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد

بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة



كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

كما يوجد شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وحول حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 لـ 2 متر، كما تكون حالة البحر الأحمر بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر.

وحول متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم تكون على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري (23 - 14).

- السواحل الشمالية الغربية (23 - 11).

- السواحل الشمالية الشرقية (23 - 12).

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (27 - 17).

- شمال الصعيد (23 - 8).

- جنوب الصعيد (27 - 11).