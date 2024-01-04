رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، في إطار المتابعة الميدانية لاستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التي تنفذها القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب طارق عبد العال سيد، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للإدارة لتنفيذ مسؤلياتها على أكمل وجه، مشيرًا إلى اتباع أحدث الأساليب التعليمية والنظم التدريبية التي تكفل التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمعلمين والمتدربين، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل بما يمكنه من الوصول للاستعداد والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار.

كما أجرى الفريق أسامة عسكر، مرورًا على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التي تحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة وذلك للاطمئنان على المستوى التعليمي والتدريبي بها، كما ناقش عددًا من المعلمين والمتدربين في أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الاستفادة منها لتخريج كوادر مؤهله قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفني للأسلحة والمعدات.

حضر الجولة التفقدية، عدد من قادة القوات المسلحة.

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