مبادرة "نورة" لتمكين الفتيات تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح "القومي للمرأة"



كتبت: نور العمروسي

شاركت مبادرة نورة التي تم إطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، ضمن الأنشطة التي يشملها جناح المجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات الدورة الـ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ ، والذي يقام هذا العام تحت شعار " نصنع المعرفة .. نصون الكلمة".

تناولت ورشة التدريب فى جناح المجلس، تدريبًا على الرسم وعلى الخزف والشنط وهو ما شهد تفاعلاً منذ بداية اليوم، حيث شهد جناح المجلس إقبالاً من الفتيات والسيدات ورغبتهن فى المشاركة فى الورشة التعليمية بشكل متميز، وقد شهدت الورشة التعليمية للرسم عقد أكثر من جلسة تدريبية وذلك نتيجة للإقبال المتزايد على جناح المجلس من الفتيات والسيدات والتى خطفت الأنظار بشدة من جانب زوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بتلك الرسومات.

شارك الفتيات والسيدات من خلال الرسومات على الخزف والرسومات على الشنط، حيث تسابقت الفتيات من أجل المشاركة فى هذا النشاط الذى يعكس أهمية هذه المبادرة التى تهدف إلى بناء قدرات وتمكين الفتيات في مصر.