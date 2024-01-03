إعلان

BBC

مفكر استراتيجي يكشف موعد انتهاء حرب غزة

12:05 ص الأربعاء 03 يناير 2024

اللواء سمير فرج

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي: إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ستنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري، مبينا أن ذلك سيكون بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف فرج، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن مصر قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من 3 مراحل، مبينا أن مصر لم تتلق حتى الآن ردا سواء من الأطراف الإسرائيلية أو الفلسطينية.

وأوضح فرج، أن إسرائيل سحبت 5 ألوية قتالية من قطاع غزة بناء على أوامر وزير الدفاع الأمريكي، مشيرا إلى أن جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة والشرق الأوسط تستهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اقرأ أيضا :

إبراهيم عيسى: "الدولة حولت الخدمات إلى سلع.. والمواطن أصبح زبون عندها

صحف أسترالية تلقى الضوء على مقومات سياحية وأثرية في مصر

سمير فرج اللواء سمير فرج قطاع غزة الانتخابات الرئاسية الأمريكية أحمد موسى برنامج على مسئوليتي إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره الصومالي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان