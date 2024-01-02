صحف أسترالية تلقى الضوء على مقومات سياحية وأثرية في مصر

كتب- محمد عاطف:

ألقى موقع صحيفة Sunday Times "الأكثر شهرة في أستراليا"، من خلال تقرير الضوء على عدد من المقومات السياحية والأثرية لمدن كل من القاهرة والأقصر وأسوان من خلال الإشارة إلى الدور الذي لعبه نهر النيل في مصر عبر العصور تحت عنوان "نهر النيل أصل الحياة في مصر"، واصفاً إياه بأطول نهر في أفريقيا، والذي لعب دور هام في تطور الحضارة المصرية على مر العصور، حيث تقع على ضفتيه العديد من المقابر والمعابد الأثرية الرائعة التي بناها قدماء المصريون.

وذكرت هيئة تنشيط السياحة بالأقصر، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التقرير أشار إلى أن نهر النيل لا يزال يلعب دورًا أساسيًا في حياة المصريين حيث يعد المكان الذي يأتي إليه المواطنون والزائرون للاستمتاع والترفيه حيث الفنادق الخمس نجوم والمطاعم والكافيهات فضلاً عن قوارب الحفلات المتلألئة التي تبحر به، والفلوكة التي يمكن الإبحار بها في رحلة قصيرة للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس.

ولفت تقرير الصحيفة إلى الدور الذي لعبه نهر النيل في التأثير على الكُتاب والفنانين من مختلف أنحاء العالم، منها الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي والتي استوحت روايتها "الموت على نهر النيل" وصدور النسخة الجديدة للفيلم الكلاسيكي لها ، ما ساهم في الشغف لدى الكثيرين للقيام برحلة نيلية وزيارة مدينتي الأقصر وأسوان .

وأوضح التقرير أنه يمكن أيضاً الاستمتاع برحلة نيلية من القاهرة إلى المواقع الأثرية في صعيد مصر أو القيام برحلة نيلية من مدينة الأقصر إلى مدينة أسوان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أفضل وقت للقيام بذلك خلال الفترة ما بين أكتوبر وأبريل.

كما تطرق التقرير للحديث عن مدينة الأقصر واصفاً إياها بأكبر متحف مفتوح في العالم، والتي يأتي لزيارتها ولوادي الملوك بها العديد من السائحين الوافدين إلى مصر، لافتا إلى ما تضمه المدينة من معابد مثل معابد الأقصر والكرنك والمتصلين ببعضهما البعض بطريق الكباش الذي تم ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2021، بالإضافة إلى ما تضمه منطقة وادي الملوك من مقابر فريدة، لاسيما مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تم اكتشافها عام 1922 وما بها من كنوز لا تقدر بثمن.

وتطرق التقرير أيضاً إلى مدينة أسوان وما تزخر به من مواقع أثرية رائعة من بينها معابد كل من فيلة وأبو سمبل.

كما أبرز موقع صحيفة "The West Australian" الأكثر شهرة في أستراليا، مقومات والأنشطة السياحية بمدينة القاهرة ، من خلال تقرير ، حيث آثارها العريقة التي تنوعت ما بين مصرية قديمة وإسلامية وقبطية عريقة ، من أهرامات ومساجد وكنائس وقلاع ومقابر من بينها قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تم بنائها على الطراز العثماني، والذي يمكن من خلالها الاستمتاع بإطلالة بانورامي على مدينة القاهرة مدينة الألف مئذنة.

واستعرض التقرير عددا من أماكن الجذب السياحي المختلفة بالقاهرة من بينها سوق خان الخليلي الذي وصفه بأحد أروع الأسواق التي مازالت تحتفظ ببعض ملامح القرون الوسطى من ممرات وبوابات مزينة، ومنطقة مصر القديمة ومجمع الأديان ، والمباني الأثرية منها جامع عمرو بن العاص، وحصن بابليون، والعديد من الكنائس منها كنيسة أبو سرجة والتي تضم المغارة التي مكثت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر، والكنيسة المعلقة، بالإضافة إلى معبد بن عزرا اليهودي، والمتحف القبطي.

وتحدث أيضاً التقرير عن حديقة الأزهر التي تقع بالقرب من القلعة، والتي تتيح الاستمتاع بمناظر خلابة وتمنح الشعور بالاسترخاء، مشيراً إلى أن القاهرة تتمتع بالعديد من الحدائق والمتنزهات التي يرتادها المواطنون.

كما أشار التقرير إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والذي سيعرض المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة وفي مكان واحد.

وسلط أيضاً التقرير الضوء على ما تزخر به مدينة القاهرة، من فنادق سياحية فئة الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة المطلة على النيل حيث مختلف أنواع المأكولات والمعزوفات الشرقية والغربية والاستمتاع بالأجواء الساحرة لنهر النيل.