إبراهيم عيسى: "الدولة حولت الخدمات إلى سلع.. والمواطن أصبح زبون عندها"

كتبت -داليا الظنينى:

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الزيادات الأخيرة في الأسعار، مشددًا على أن زيادات الأسعار في مصر أشبه بنظرية الأواني المستطرقة لا تقف عند الخدمة أو السلعة التي ترتفع أسعارها فقط.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديد طالما مواصلات عامة فهي خدمة وليست سلعة، ولكن الدولة المصرية حولتها لسلعة وحولت المواطن لزبون، متابعًا: "لو هتعملونا كزبائن فالزبون عايز يغير صاحب المصنع والشركة".

وتابع: إذا فكرت الدولة المصرية في التعامل مع الخدمة على أنها سلعة فعليها أن تترك هذه السلعة إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أعظم السكك الحديد في العالم قطاع خاص في أغلب الدول، كما أن شركات الكهرباء وشركات المياه في العديد من دول العالم قطاع خاص.

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