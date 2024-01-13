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BBC

30 صورة ترصد آخر الأعمال الإنشائية في العلمين الجديدة

03:34 م السبت 13 يناير 2024
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    30 صورة ترصد آخر الأعمال الإنشائية في العلمين الجديدة (6)
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    30 صورة ترصد آخر الأعمال الإنشائية في العلمين الجديدة (2)
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كتب- مصراوي:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، 30 صورة حديثة لمدينة العلمين الجديدة، أظهرت مناطق الأبراج والفنادق والمسجد والكنيسة والأحياء السكنية.

كان مجلس الوزراء وافق على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة.

ويستهدف ذلك تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

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هاني يونس رئيس الوزراء مدينة العلمين الجديدة تطوير الواجهة السياحية

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