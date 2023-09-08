رئيس"القناة للكهرباء" يواصل جولاته بزيارة مدينتي "طابا ودهب"

كتب- محمد صلاح:

زار تفقد المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء هندسة كهرباء دهب، تفقد خلالها شبكة المدينة.

واستمع رئيس الشركة الي شرح عن أحمال المدينة والحمل الاقصى الذي وصلت إليه المدينة حيث لأول مرة يصل الحمل الي ٢٤ميجاوات ، كما استعرض الاحمال المستقبلية للمدينة نظرا لزيادة الطلب على الطاقة بالمدينة.

واطلع رئيس الشركة علي المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية بالمدينة ، موجها تدعيم المدينة بمغذيين جديدين بطول ٦ك متر كابلات ١/٤٠٠ لمجابهة الاحمال المستقبلية خلال فترة أقصاها شهر ونصف ، كما تم الانتهاء من فرد الكابلات من محطة محولات دهب إلى موزع هندسة كهرباء دهب وسوف يتم إطلاق التيار خلال هذا الأسبوع وذلك في ظل التطوير الكبير الذي تشهده الشركة بمختلف المناطق التابعة لها.

وقرر رئيس الشركة إعادة تأهيل هندسة دهب وانشاء مركز خدمة عملاء على احدث المواصفات الفنيةوالعالمية ، كما شدد علي ضرورة أن تكون مهمة الشبكة مطابقة للهوية البصرية.

وشدد علي ضرورة حسن واستقبال المواطنين وإنهاء كافة الإجراءات لهم في زمن قياسي مشددا علي ضرورة التعاون التام مع مجالس المدن والجهات المعنية وكافة الجهات الحكومية.

وقرر رئيس الشركة تكليف قطاع المشروعات بإعادة تأهيل كافة ممتلكات الشركة لتليق بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والعاملين بها كما اطلع على سجلات الاعطال والصيانة والتحصيل والمشتركين الجدد والمنصة وسجلات فحص العدادات ثم توجه بعد ذلك إلى هندسة كهرباء طابا.

واطلع ايضا علي احمال المدينة وأقصى حمل وصلت إليه ونظرا لان مدينة طابا تغذي من مصدر واحد مما يؤثر على المدينة في حالة اجراء الصيانات او السيول او اي اعطال اخري قرر البدء فورا في عمل تغذيه بديلة ليكون هناك مصدرين مختلفين لتغذية المدينة نظرا لأهمية الاستراتيجية لمنطقة طابا.

ووجه رئيس الشركة بالبدء فورا في عمل التوسعات اللازمة بعد دراسة الاحمال المستقبلية لهذا المنطقة المهمة لتستوعب وتلبي كافة القدرات الكهربائية المستقبلية ، كما اطمأن ايضا علي الأحمال والقدرات الكهربائية بمنفذ طابا البري كما تفقد ايضا نقط توصيل الكاميرات بمنطقة طابا والجاري العمل بها.

وأنهى جولته بزيارة لمحطة محولات طابا كما كلف قطاع كهرباء جنوب البدء فورا في عمل الدراسات الفنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمنطقة الصناعية بمدينة نويبع.