"الأعلى للإعلام": جلسة حوارية مع وزير المالية بشأن استضافة اجتماعات البنك الآسيوي

كتب- إسلام لطفي

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم السبت المقبل 9 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا».

تأتي الجلسة بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

وتناقش الجلسة أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك يومي 25 و26 سبتمبر 2023 لأول مرة في إفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الأفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ ما يقرب من 3000 مشارك ضمن 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبون دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.​