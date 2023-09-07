ارتفاع محلوظ في الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة طقس الـ 5 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها على فيسبوك، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الخمس أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد في بيانها، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 5 أيام القادمة، يسودها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كل الأنحاء، وطقس شديد الحرارة جاف نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كل الأنحاء غداً الخميس، إذ تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحري إلى 39 درجة، فيما تصل إلى ذروتها بجنوب صعيد لـ تكون أكثر المحافظات حرارة بـ 46 درجة.