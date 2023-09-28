شديد الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس اليوم
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.
وقالت الأرصاد، في بيان، الخميس، إنه من المتوقع اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا.
وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية كما يلي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية 32 درجة مئوية.
- جنوب سيناء 40 درجة مئوية.
- شمال الصعيد 40 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.
وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية، لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
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