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رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس R5

11:28 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
  • عرض 6 صورة
    رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الحي السكني الخامس ( R5 )، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة ٨٨٥ فدانا، ويضم ٢٢ ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجري تنفيذ الحي طبقاً للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

كما عقد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عدة إجتماعات موسعة مع عدة شركات تم اسناد أعمال التنفيذ لها، وذلك بمواقع العمل، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تنسيق الموقع العام بالحي، مشدداً على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي الموعد المحدد.

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