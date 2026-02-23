إعلان

موعد رد مقدمات حجز شقق الطرح الثاني لمنصة مصر العقارية

كتب : محمد عبدالناصر

08:00 ص 23/02/2026

موعد رد مقدمات حجز شقق الطرح الثاني لمنصة مصر العق

تبدأ وزارة الإسكان، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان في رد مقدمات حجز شقق العملاء المتقدمين بالطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية، حيث سيتم رد المبالغ بالحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلة بواسطتهم بالمنصة.

ومن المقرر أن يبدأ رد مقدمات الحجز يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، حيث سيقوم بنك التعمير والإسكان باتخاذ إجراءات رد مبالغ جدية الحجز لمن لم يحصل على وحدة سكنية.

وكانت وزارة الإسكان انتهت من حجز المرحلة الثانية من شقق الطرح الثاني عبر منصة مصر العقارية والذي تضمن 25 ألف شقة، ضمن مشروعات ديارنا وسكن مصر وجنة وظلال والإسكان الحر والمتنوع.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الإسكان المرحلة الثالثة بإجمالي 58 ألف وحدة خلال مارس المقبل في عدد كبير من المشروعات والمدن الجديدة وسيكون الحجز والتقديم عبر منصة مصر العقارية.

منصة مصر العقارية شقق الإسكان بنك التعمير وزارة الإسكان

