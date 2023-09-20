تراجع الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بداية من اليوم خاصة لسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهة الكبرى وشمال الصعيد

وأشارت إلى أن الاخفاض في الحرارة يمتد خلال الأيام المقبلة إلى مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت غانم أن إنخفاض درجات الحرارة يكون خلال فترات النهار والليل، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على إنخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط وجنوب أوروبا تعتبر معتدلة في درجات حرارتها، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي أو أقل، حيث تسجل اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة.

وأوضحت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية لكنها أمطار غير مؤثرة على الحركة اليومية.