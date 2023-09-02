وزير العمل يشارك في ملتقى "كن مستعداً التوظيفي"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد وزير العمل حسن شحاتة على التكامل والتعاون بين وزارات الدولة المعنية بملف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، مشيداً بمبادرة "كن مستعداً" التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً الدور الذي تلعبه وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وربطه باحتياجات سوق العمل، والعمل المستمر على تنمية مهارات الشباب.

وجاء ذلك خلال كلمة للوزير شحاتة ألقاها اليوم السبت في ملتقى بعنوان “كن مُستعدًا التوظيفي”، بالحرم اليوناني بالتحرير، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينعقد الملتقى بدعم وتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ، ومنظمة العمل الدولية، بحضور لفيف من السادة الوزراء المعنيين والسفير البريطاني في مصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ورؤساء بنوك.

ويعرض الملتقى أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنك، وخلال الملتقى ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، كلمات بشأن أهمية مبادرة" كُن مُستعِداً" لتأهيل الشباب لسوق العمل.

كما جرى عرض فيديوهات بشأن المبادرة، والاستماع إلى نماذج حية من الشباب الذين استفادوا من المبادرة.

وبدأ وزير العمل كلمته قائلاً: "بدعوة كريمة من الوزير الدكتور محمد عاشور، يُشرفني اليوم الُمشاركة في هذا المُلتقى، الذي يُعتبر واحد من أبرز فعاليات مبادرة كن مستعداً ،وكأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف " تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتمويل من المملكة المتحدة مُمثلة في مكتب وزارة الخارجية للتنمية والكومنولث، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وإن مشاركتنا اليوم في هذا المُلتقى دليل عملي على التكامل والتواصل بين الوزارات، في كل الملفات المشتركة، بهدف تحقيق الهدف المنشود، خاصة تنمية مهارات الشباب من الجنسين، وتأهيلهم لسوق العمل الذي يتعرض لمُتغيرات تتطلب المزيد من العمل المشترك مع شركاء التنمية في الداخل والخارج أيضاً، ولعل ما نراه اليوم من حضور مُتميز من ممُثلي مؤسسات وهيئات دولية داعمة وراعية، خير دليل على أن الدولة المصرية تحرص دائماً على التعاون مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والبرامج المُشتركة".

وتابع شحاتة: "إن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية، ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل"، و"الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، و"منصات سوق العمل"، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم".

وأوضح : "إن عنوان هذا المُلتقى "كُن مُستعداً"، يحمل العديد من الدلالات، ويترجم ما تقوم به الدولة من سياسات وخدمات للشباب لكي يكون مُستعداً لسوق العمل الجديد والمِهن الحالية والمستقبلية، وهو ما نوجه وننصح به الشباب في كل خطاباتنا معهم في مُلتقيات التوظيف التي تنظمها بشكل مستمر، في المحافظات بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، أو من خلال مراكز التدريب الثابتة والمُتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات والتي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك "، والتي نستهدف منها في العام 2024-2023، تنفيذ 665 دورة تدريب مهني، و نحثهم على الاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل المجانية التي نقدمها لهم لكي يكونوا مستعدين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل".

وجاء في كلمة للوزير أيضا :"وفي إطار نفس الأهداف المشتركة لدعم شبابنا بتنمية مهاراتهم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هناك مبادرات وبروتوكولات وتعاون، ومشاورات تُنفذها وزارة العمل مع شركاء التنمية من إتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والوزارات ذات الملفات المشتركة، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ" في إطار" المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني"، وغيرها.

وأشار إلى أنها تهدف جميعها إلى تنمية مهارات الشباب لسوق العمل، وأنه في هذا المُلتقى فُرصة لكي نؤكد مجدداً على أن التعاون والتنسيق والتواصل مُستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور محمد عاشور، وذلك في جميع خطط واستراتيجيات التواصل مع الشباب المصري،والباحثين عن عمل، وربطها باحتياجات ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة لهم ".