وزير الري ونظيره الجنوب سوداني يختتمان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدَين

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة بدرجات الحرارة

كتب- أحمد السعداوي:

اختتم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين .

وأكد الوزيران الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كل أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وقيام الفنيين من الجانب المصري بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات .

تم تأكيد الدور المهم للجنة الفنية المشتركة في متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية بدولة جنوب السودان، والتباحث حول سير العمل في مختلف أنشطة هذه المشروعات والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها .

وأشار سويلم إلى اهتمام مصر بتقديم الدعم لدولة جنوب السودان الشقيقة في العديد من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين وإنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات.

وأكد دينج اهتمام الجانب الجنوب سوداني بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين .

جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المشتركة تشكلت تحت مظلة اتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي تم توقيعها في نوفمبر ٢٠١٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس سلفا كير ماريديت رئيس جمهورية جنوب السودان.