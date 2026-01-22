إعلان

رئيس النواب يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الخامس والعشرين من يناير

كتب : نشأت علي

11:33 ص 22/01/2026

المستشار هشام بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعث المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى الخامس والعشرين من يناير.

وجاء نص برقية التهنئة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم وبعد، سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير يشغل موقعًا فريدًا في الذاكرة الوطنية المصرية؛ لما يحمله من دلالات تاريخية ووطنية، إذ يجمع بين ذكرى ثورة عبرت عن تطلعات جموع الشعب المصري في مستقبل أفضل، والاحتفال بعيد الشرطة الذي يجسد معاني التضحية والوفاء للوطن.

وتابع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب: "ولعل هذا التزامن بين المناسبتين يؤكد أن قوة الوطن واستقراره يعتمدان على وحدة الصف، وتكاتف أبناء الشعب مع مؤسساتهم الوطنية، في إطار احترام الدستور وسيادة القانون، وترسيخ قيم المسئولية والانتماء."

واختتم رئيس مجلس النواب : " إذ أغتنم هذه المناسبة الوطنية؛ يُشرفني أن أتقدم إلى فخامتكم، بإسمي وبإسم أعضاء مجلس النواب، بخالص التمنيات بدوام التوفيق، ومواصلة قيادة مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدم والاستقرار، بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم....حفظ الله مصر عزيزة أبية "

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار هشام بدوي رئيس النواب الرئيس السيسي ذكرى الخامس والعشرين من يناير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
أخبار البنوك

هشام عز العرب: سعر سهم البنك التجاري الدولي لا يزال غير عادل حتى بعد الزيادات
لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة
أخبار مصر

لمدة 10 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
شئون عربية و دولية

ترامب: التهديدات العالمية "بدأت تهدأ"
بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
شئون عربية و دولية

بعد التهدئة مع أوروبا.. ما ملامح الاتفاق الذي توصل إليه ترامب بشأن جرينلاند؟
ياسمين عبدالعزيز تتصدر قوائم البحث "جوجل".. تعرف على السبب
زووم

ياسمين عبدالعزيز تتصدر قوائم البحث "جوجل".. تعرف على السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر