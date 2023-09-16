بحضور عزمي والسادات وبدراوي.. بدء عزاء زوج السفيرة مشيرة خطاب -(فيديو)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- محمود عبدالناصر:
بدأ منذ قليل، عزاء المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وحرصت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على استقبال المعزين القادمين لتأدية واجب العزاء.
وحضر عدد من الشخصيات العامة العزاء حيث حرص الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق، على أن يكون أول الحاضرين، كما حضر أيضا عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين، ومنهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة الأسبق، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، محمد أنور السادات وحسام بدراوي والنائب السابق أحمد طنطاوي، ومفيد شهاب ومصطفى بكري.
وشيعت أسرة المهندس الراحل حسين خطاب، جنازة الفقيد يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحضور بعض أعضاء المجالس القومية المتخصصة، وأعضاء وباحثي المجلس القومي لحقوق الانسان، وعدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ، وممثلين من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
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