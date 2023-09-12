الطقس.. أول تعليق رسمي على انتشار رائحة كريهة في الجو

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير نادر نبيل:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرائحة الكريهة المتواجدة في الجو الآن ليس لها أي علاقة بحالة الطقس وفترة التقلبات الجوية التي بدأت أمس على عدد كبير من المناطق.

وأكدت غانم، في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة تلقت العديد من الاستفسارات حول وجود رائحة كريهة في الجو، مؤكد أن هذه الرائحة ليست بسبب حالة الطقس.

وكان عدد كبير من رواد السوشيال ميديا علقوا على انتشار رائحة كريهة في الجو منذ أمس الاثنين ومستمرة حتى الآن.

يذكر أن موجة من الطقس المتقلب ضربت المحافظات أمس الاثنين، تزامنًا مع وصول العاصفة دانيال إلى شواطئ المحافظات الساحلية.

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